171 народний депутат підписав заяви про складення повноважень

171 народний депутат підписав заяви про вихід із фракції і складення депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО на мітингу на Європейській площі України.

Він наголошує, що в Україні є парламентська криза.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що свідченням цього є те, що протягом цих трьох місяців у роботі Верховної Ради України не бере участь майже половина депутатського корпусу, яка представляє майже половину виборців України.

“Коли 171 народний депутат власноручно письмово підписує заяву про вихід із фракції і складання повноважень народного депутата, скажіть, будь ласка, чия це криза є? Це є криза українського парламенту”, - зазначив В.ЮЩЕНКО

Він сказав, що підтвердження наявності парламентської кризи є і те, коли рішення парламенту приймаються “неконституційно сформованою більшістю в парламенті”.