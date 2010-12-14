Бродський розповів, що буде з Держкомпідприємництва

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва працюватиме як департамент у складі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Про це повідомляє колишній голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ у своєму веб-блозі.

«Держкомпідприємництва продовжує виконувати свої функції в повному обсягу, тільки тепер право підпису матиме голова ліквідаційної комісії - ЯЦИШИНА Галина Миколаївна», - сказав він.

При цьому він додав, що «зараз ми готуємо положення про комітет. Зі збереженням усіх своїх функцій він працюватиме як департамент у складі Міністерства економічного розвитку».

Також М.БРОДСЬКИЙ відзначив, що «буду я працювати далі чи ні – поки що не знаю».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оптимізував систему центральних органів виконавчої влади, зокрема, указом від 9 грудня ц.р. було ліквідовано Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва.

Цим самим указом Президент реорганізував Міністерство економіки в Міністерство економічного розвитку і торгівлі. На новостворене міністерство покладено функції у сфері реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, регулювання цінової політики (крім питань реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців).

Міністерство економічного розвитку і торгівлі очолив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Довідка УНІАН. Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва було створено 29 липня 1997 року указом Президента.