До Верховної Ради прибув Азаров

До Верховної Ради України прибув прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, також в урядовій ложі в сесійній залі парламенту на даний час присутні перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ, міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО та міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Крім того, у сесійну залу прибув голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

До цього часу ранкове засідання парламенту вів перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада розглядає проект державного бюджету України на 2011 рік.