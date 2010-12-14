Королевська просить у нардепів ще місяць для потенційних спрощенців

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про деякі питання адміністрування єдиного і фіксованого податку», який подовжує до 15 січня наступного року граничний термін подачі підприємцями заяв про перехід на спрощену систему оподаткування або на фіксований податок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, яка є одним з авторів цього законопроекту.

Як зазначається в обґрунтуванні законопроекту, мета цього документа - захистити права суб`єктів малого підприємництва на використання спрощеної системи оподаткування або на плату фіксованого податку.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що у зв`язку з поспішним ухваленням Податкового кодексу склалася невизначена ситуація у питанні переходу малого бізнесу на спрощену систему оподаткування і отримання патенту на сплату фіксованого розміру прибуткового податку в 2011 році.

На її думку, податкові органи не зможуть своєчасно забезпечити прийом заяв від підприємців, оскільки згідно з чинним законодавством заяви мають бути подані не пізніше, ніж за 15 днів до початку наступного звітного періоду. Це означає, що для переходу на єдиний або фіксований податок в 2011 році потрібно встигнути подати заяви до 15 грудня 2010 року.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що більшість підприємців не встигне перейти на спрощену систему або на фіксований податок до початку 2011 року, і їм доведеться залишитися на загальній системі оподаткування аж до наступного звітного періоду, що може призвести до призупинення підприємницької діяльності.

«Така ситуація вимагає врегулювання на законодавчому рівні і перенесення терміну подачі заяв для отримання свідоцтва про сплату єдиного або фіксованого податку, що і пропонує законопроект нашого комітету промислової і регуляторної політики і підприємництва», - сказала Н.КОРОЛІВСЬКА.