УПЦ КП дивує, чому Янукович бачиться лише з Кирилом і Володимиром

Священний Синод УПЦ Київського патріархату ухвалив відкрите звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо «окремих тенденцій розвитку державно-церковних відносин в Україні, що викликають занепокоєння, створюють умови для порушення прав віруючих та є причиною посилення міжконфесійної напруги, яка може перетворитися на відкрите протистояння».

Текст звернення поширила прес-служба Української православної церкви Київського патріархату.

В листі звертається увага на те, що ані Священний Синод, ані предстоятель Київського патріархату не отримали жодної відповіді на свої листи, надіслані В.ЯНУКОВИЧУ 14 травня та 29 червня 2010 р.

«На жаль, те саме стосується і листів на Вашу адресу від Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦ і РО), до складу якої входить і Київський патріархат. На жоден з листів, перший з яких надіслано 18 березня 2010 р., не отримано змістовної відповіді», - зазначається у зверненні. Також у ньому наголошується, що ВРЦ і РО діє вже майже 15 років і представляє понад 95% релігійної мережі України.

«На цьому фоні невідповідним до визначеного законодавством та заявленого владою принципу рівного ставлення до всіх конфесій є той факт, що за останні дев’ять місяців з релігійних діячів відбулися численні зустрічі глави держави тільки з патріархом Московським КИРИЛОМ, предстоятелем УПЦ (МП) Митрополитом ВОЛОДИМИРОМ, а також одна зустріч зі Вселенським Патріархом ВАРФОЛОМІЄМ», - йдеться у документі.

Крім того, Священний Синод УПЦ КП наголошує, що останнім час різко знизився загальний рівень взаємовідносин органів державної влади безпосередньо з Київським патріархатом. «Значна частина спрямованих до них листів або залишається без відповіді, або відповідь на них є формальною. Є випадки, коли листи від Київського патріархату навіть відмовляються приймати. В той же час ми бачимо, що Московський патріархат в Україні перебуває в абсолютно іншому положенні – значна частина його прохань задовольняється. Це, очевидно, порушує визначений законодавством принцип рівності всіх конфесій», - зазначають автори звернення.

Синод УПЦ КП також висловлює занепокоєння спробами внести «принципові зміни» до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», що «може порушити хитке міжконфесійне порозуміння, відновити яке буде дуже складно».

«В Україні немає домінуючої конфесії, а три найбільших Церкви в нашій державі – Київський патріархат, УПЦ (МП) та УГКЦ – історично знаходяться у непростих відносинах. Саме на базі діючого закону шляхом спільних зусиль держави та Церков вдалося погасити гострі конфлікти і силове протистояння, якими були позначені міжконфесійні відносини у першій половині 1990-х років. Проте конфлікти залишаються остаточно нерозв’язаними, а тому будь-яка принципова зміна у законодавстві, зокрема зміна критеріїв реєстрації та набуття статусу юридичної особи, неминуче приведе до відновлення силових конфліктів», - йдеться у листі до Президента В.ЯНУКОВИЧА.

У ньому також висловлюється занепокоєння у зв`язку з появою в нещодавно ухваленому Податковому кодексі підпункту 1 в статті 157.11, згідно до якого може виникнути нова підстава для оподаткування добровільних пожертв на діяльність релігійних організацій. «Складність визначення критеріїв застосування цієї норми та можлива довільність її трактування у різних випадках представниками податкової служби створює передумови до порушення прав віруючих», - підкреслює Священний Синод УПЦ КП.

Крім того, в листі наводяться приклади проявів негативного ставлення представників влади до Київського Патріархату та їхнього прямого чи опосередкованого втручання у церковні справи.

Зокрема, наголошується, що «не отримали належної оцінки дії правоохоронних органів, які 27-28 липня 2010 р. чинили перешкоди приїзду віруючих Київського патріархату на святкування Дня Хрещення Київської Руси».

Також у зверненні до глави держави вказується на те, що за наполяганням представників Московського патріархату було скасовано вже прийняте рішення про надання дозволу звершувати громаді Київського патріархату богослужіння у Вознесенському соборі м. Переяслав-Хмельницький, хоча ця громада просить про надання можливості служити в цьому храмі вже понад 15 років і такий дозвіл вже було підготовлено і підписано.

«У 2010 р. під час численних візитів предстоятеля Київського патріархату до областей України жодного разу не відбулася його зустріч з головами обласних державних адміністрацій, в тому числі було скасовано навіть ті, про які була попередня домовленість. Така систематична відмова від зустрічей є дивною, якщо врахувати, що під час каденцій трьох Ваших попередників такі зустрічі були традиційними. Складається враження, що голови ОДА або отримали вказівку утриматися від зустрічей, або в такий спосіб хочуть показати свою лояльність до іншої конфесії», - відзначає Священний Синод Київського патріархату.

«З кожним місяцем збільшується кількість повідомлень про те, що представники місцевої влади – на рівні районних адміністрацій і нижче – проводять зустрічі з духовенством Київського патріархату, під час яких пропонують їм переходити в Московський патріархат. Зокрема, такі випадки зафіксовані у Донецькій, Луганській, Київській, Вінницькій та інших областях. Спочатку це здавалося місцевою ініціативою, але зростання кількості повідомлень змушує робити висновок про систематичність цих очевидно незаконних акцій та їхнє узгодження на більш високому рівні», - заявляють представники УПЦ КП.

Водночас Священний Синод УПЦ КП заявляє, що подальший розвиток подібних подій на Донбасі чи в інших областях України, де домінує Московський патріархат, може викликати відповідну реакцію в інших регіонах. «Протягом тривалого часу Київський патріархат стримує радикальні пропозиції політиків та громадськості щодо українських святинь на Заході України, які є зараз в руках Московського патріархату. Але якщо силові та рейдерські дії щодо парафій Київського патріархату на Сході України не припиняться – ми не зможемо стримати обурення наших прихильників на Заході. Хто тоді гарантуватиме спокійне існування, наприклад, Почаївської Лаври? Чи потрібний Україні, нашій державі, народу, Церквам новий виток конфесійного протистояння? Категорично – ні!», - наголошується у зверненні.

Священний Синод УПЦ КП підкреслює, що наведені факти є лише частиною загальної картини, «але вони дозволяють зрозуміти ставлення до Київського патріархату, далеке від реалізації закріпленого законодавством та підтвердженого Вами принципу: всі конфесії для Української держави – рівні та рідні».

В листі до В.ЯНУКОВИЧА висловлюється сподівання, що держава перегляне своє ставлення до питань взаємовідносин з релігійними організаціями і «буде у всіх своїх діях керуватися законодавчим принципом рівності всіх конфесій, не виділяючи лише одну з них».

Також УПЦ КП висловлює готовність до конструктивного діалогу задля досягнення суспільної стабільності, громадянського миру і порозуміння, злагоди та добробуту.