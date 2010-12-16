Путін уже видає себе за Жеглова

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що злочини екс-голови компанії «ЮКОС» Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО доведено судом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН сказав у ході спілкування з росіянами в прямому ефірі.

«Я, так само як і відомий персонаж Володимира Висоцького, вважаю, що злодій повинен сидіти у в`язниці, а відповідно до рішення суду М.ХОДОРКОВСЬКОМУ ставляться в провину розкрадання... йдеться про несплату податків і шахрайство», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, йдеться про розкрадання на мільярди рублів.

Прем`єр РФ зазначив, що у висунутому М.ХОДОРКОВСЬКОМУ звинуваченні рахунок іде вже на сотні мільярдів рублів.

За його словами, медіа-магнат Руперт МЕРДОК у США за аналогічні злочини отримав 150 років позбавлення волі.

«У нас, здається, все ліберальніше виглядає. Ми повинні виходити з того, що злочини пана ХОДОРКОВСЬКОГО в суді доведено», - сказав В.ПУТІН.

«Є суд, він у нас, як відомо, один із найгуманніших у світі – це його робота. Я виходжу з того, що доведено судом», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Хамовничеський суд Москви переніс на 27 грудня оголошення вироку в другій справі екс-голови «ЮКОСу» Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО і колишнього керівника МФО «Менатеп» Платона ЛЕБЕДЄВА, обвинувачених у розкраданні нафти й відмиванні грошових коштів з її продажу.

Як відомо, справа ЮКОСу - одна з найгучніших у Росії за останні роки. Російська влада звинуватила керівництво найбільшої на той момент нафтової компанії країни у низці економічних злочинів. Згодом ЮКОС збанкрутів, а його активи відійшли державній компанії «Роснефть». Багато хто вважає справу політично мотивованою, проте російська влада це категорично спростовує.

М.ХОДОРКОВСЬКИЙ і П.ЛЕБЕДЄВ засуджені в першій справі до восьми років ув’язнення кожний, термін їх покарання закінчується в 2011 році. У другій справі екс-голові ЮКОСу і колишньому керівнику МФО «Менатеп» висувається звинувачення у розкраданні акцій Східної нафтової компанії, розкраданні практично всієї видобутої «дочками» ЮКОСу нафти (понад 200 мільйонів тонн), а також відмиванні виручки з її продажу.

Прокуратура наполягає на засудженні М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА на 14 років кожного. Підсудні та їхній захист заявляють про абсурдність звинувачень і вимагають виправдувального вироку.

Виступаючи з останнім словом на засіданні суду 2 листопада, М.ХОДОРКОВСЬКИЙ заявив, що не боїться пробути у в`язниці до смерті. Він також побажав судді мужності при виголошенні вироку.