Кандидат у президенти Білорусі: до Мінська стягують військову техніку (фото)

Влада Білорусі підтягує до столиці велику кількість військової техніки.

Про це повідомляється на персональному сайті кандидата в Президенти Білорусі Миколи СТАТКЕВИЧА.

"Увечері 15 грудня на трасі Мінськ - Москва було відмічено колону військової техніки, що рухалася в напрямку до столиці. Зокрема п`ять БТР і близько десятка вантажівок із живою силою. За свідченнями очевидців, до Мінська також прибули півтора десятки водометов", - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у Президенти, діючий глава Білоруської держави Олександр ЛУКАШЕНКО зажадав від міліції і військовослужбовців забезпечити громадський порядок 19 грудня, в день проведення виборів Президента.

"У жодному разі не можна підставитися. Діяти треба відповідно до обстановки. Але, найголовніше, не дай Бог буде здійснена якась провокація, і не дай Бог трапиться щось з людьми. Ми повинні захистити людей. Це завдання правоохоронних органів, і тут пощади нікому не буде. Не дай Бог, тільки переступить хтось той Рубікон, до якого взагалі не можна близько підходити. Реакція правоохоронних органів, та і військових, повинна бути адекватною і жорсткою. Йдіть з миром (мітингувальники) туди, куди можна йти, де визначено місце. Йдіть, будь ласка, розмовляйте, мітингуйте. Але якщо це порушення закону, то й реакція має бути адекватною", - попередив О.ЛУКАШЕНКО.

Довідка УНІАН. М.СТАТКЕВИЧ — колишній лідер однієї з опозиційних партій - Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Гpамада).

У 2005 році Н.СТАТКЕВИЧ був засуджений до трьох років позбавлення волі за організацію 18-19 жовтня 2004 року в Мінську вуличної акції проти офіційних підсумків парламентських виборів і референдуму. За амністією строк обмеження волі було скорочено на рік.