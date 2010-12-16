Депутати від Партії регіонів зламали руку бютівцю Бондаренку
"Швидка" забрала двох
Народні депутати від Партії регіонів зламали руку в зап’ястку депутату з фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимиру БОНДАРЕНКУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина».
У прес-службі зазначили, що В.БОНДАРЕНКА разом із депутатом Михайлом ВОЛИНЦЕМ, якого вдарили по голові кріслом, забрала “швидка допомога”.
Крім того, депутату від «БЮТ-Батьківщини» Юрію ПРОКОПЧУКУ порвали піджак.
Як повідомляв УНІАН, півгодини тому у парламенті сталася бійка між “регіоналами” і “бютівцями”, які зранку блокували президію, трибуну і урядову ложу парламенту.
Депутати від ПР увірвалися в президію, побилися з депутатами від “БЮТ-Батьківщина” і відтіснили їх у сесійну залу.