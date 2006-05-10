16-00- Під час Міжнародного конгресу Родини «Родина - спільнота любові» міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко презентує реалізацію державної сімейної політики в Україні. Організатори Конгресу - Фундація „Родина – майбутнє завтрашнього дня“ (Бельгія), Митрополича Комісія у справах сім’ї Української Греко-Католицької Церкви за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац), вул. Інститутська, 1). Телефон: 289-95-05.