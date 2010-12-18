Луценко каже, що його намагаються «прив’язати» до отруєння Ющенка

Екс-міністр внутрішніх справ України, лідер партії "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що органи прокуратури, крім обвинувачень у начебто заволодінні державними коштами, ще намагаються "прив’язати" його до справи про отруєння Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня" (№ 47 (827) 18-24 грудня).

"Тепер мене намагаються прив’язати до справи про отруєння ЮЩЕНКА", - сказав він. На уточнююче питання: «яким чином?», Ю.ЛУЦЕНКО пояснив, що він давав підписку про нерозголошення. "Нічого не можу коментувати. Піду давати свідчення лише після здачі крові самим потерпілим. Якщо він ігнорує повістки, чому в його справі мають допитувати мене?", - зазначив екс-міністр.

Водночас, коментуючи нещодавню заяву одного із посадовців Генеральної прокуратури про те, що у прокуратури до нього є низка питань, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: "У них там цілий конкурс абсурду проходив. Серед варіантів є ще нібито незаконне проведення двох святкувань Дня міліції, у 2008-му і 2009-му роках".

У контексті останьої тези він пояснив, що це питання стосується сфери бухобліку. "Була, виявляється, у 2001 році постанова Кабміну про те, що ресурси спецдоходів МВС можна витрачати лише на потреби підрозділів, які їх заробили. Це по-перше. А по-друге, була ще постанова про обмеження святкових заходів у період кризи. Але ж у нас були урочисті збори за участю в одному випадку Президента, у в другому - прем’єра. А як їм інакше було вручати нагороди? Об’їжджати 900 райвідділів? Чи передавати поштою?", - запитав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому: "До речі, вартість букетів нагородженим і навіть вартість самих нагород теж зараховується як незаконне використання коштів".

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України завершило досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишніх міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА та співробітника цього міністерства Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено остаточне обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки), а Л.ПРИСТУПЛЮКУ - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа)".

Раніше начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ повідомляв, що Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується декілька фактів порушення законодавства. О.КАЛІФІЦЬКИЙ наголосив, що Ю.ЛУЦЕНКО влаштував на роботу свого друга Л.ПРИСТУПЛЮКА. При цьому, додав він, як з’ясувало слідство, диплом про технічну освіту Л.ПРИСТУПЛЮКА, на підставі якого він отримав звання капітана міліції, виявився фальшивим.

О.КАЛІФІЦЬКИЙ зауважив, що Л.ПРИСТУПЛЮК був прийнятий не на посаду водія, а отримав офіцерське звання і працював старшим оперуповноваженим в одному із секретних підрозділів. Крім того, пізніше Ю.ЛУЦЕНКО поза чергою надав право Л.ПРИСТУПЛЮКУ отримати квартиру. Представник Генпрокуратури також заявив, що водій Ю.ЛУЦЕНКА отримував "знаки відомчі і нагороди".

Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що влада висунула йому “абсурдні звинувачення” з метою залякати інших опозиційних політиків.