Екс-міністра Філіпчука взяли під варту

Печерськии районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури України обрав міру запобіжного заходу у вигляді арешту колишньому міністру охорони навколишнього природного середовища Георгію ФІЛІПЧУКУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Як повідомило нашому агентству поінформоване джерело, це рішення суд ухвалив 17 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 13 грудня 2010 порушила кримінальну справу стосовно Г.ФІЛІПЧУКА за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). За підозрою у вчиненні вказаного злочину він був затриманий 14 грудня у порядку, передбаченому ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України.