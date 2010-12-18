Ставлення ЄС до України залежить від об'єктивності процесу над Тимошенко?

Ставлення ЄС до України залежить від об`єктивності процесу над лідером БЮТ, екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО. Про це заявив експерт Європейського центру політичних досліджень (CEPS) Майкл ЕМЕРСОН в ході експертного опитування Інституту Горшеніна про те, як ситуація з кримінальним переслідуванням лідера української опозиції Ю.ТИМОШЕНКО може позначитися на взаємовідносинах України з ЄС.

Зокрема, М.ЕМЕРСОН відзначив, що ставлення Євросоюзу ґрунтуватиметься на даних, які можуть з`ясуватися під час судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО, якщо такий процес відбудеться.

«Чи він проводитиметься відповідно до найвищих стандартів юридичної практики, включаючи прозорість і об`єктивність цього судового процесу, а також незалежність судової влади від політики. Суд над Михайлом ХОДОРКОВСЬКИМ і повторний судовий процес в Росії ілюструють, як бути не повинно. Ставлення Європейського Союзу також формуватиметься під впливом доказів застосування до процесу над Ю.ТИМОШЕНКО єдиних стандартів правосуддя, або подвійних стандартів, за яких у бізнесових або фінансових обставинах, подібних до справи Ю.ТИМОШЕНКО, до відповідачів ставляться поблажливо через їх зв`язки з нинішнім керівництвом України», - сказав експерт. Він додав: «Враховуючи виключно високий суспільний статус Ю.ТИМОШЕНКО, зрозуміло, що ці питання не ігноруватимуться».

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, отриманих у рамках Кіотського протоколу.

Як заявили в БЮТ, головне звинувачення Генпрокуратури – «виплата пенсій людям під час розпалу світової фінансової кризи за рахунок коштів, які одержала Україна в рамках Кіотського протоколу». У БЮТ наголосили, що вичерпну відповідь щодо екологічних грошей Ю.ТИМОШЕНКО дала ще 2 грудня під час тригодинного допиту як свідок: "Я пояснила слідчим, що гроші, одержані від реалізації Кіотського протоколу: це досить великі гроші – 320 мільйонів євро, не витрачені нікуди. Я показала слідчим, що вони перебувають на спеціальних рахунках Міністерства охорони навколишнього середовища, і що у будь-який момент, коли новий уряд пройде всі без винятку процедури, які дадуть можливість ці гроші витратити на екологічні програми, вони можуть бути витрачені".

Як 18 грудня повідомили в ГПУ, Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури України обрав запобіжний засіб у вигляді арешту колишньому міністру охорони навколишнього природного середовища Георгію ФІЛІПЧУКУ.