Ахметов: у дитинстві мене вчили - навіть якщо дістається, не скаржитися

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів, бізнесмен Ринат АХМЕТОВ вважає, що українські парламентарії мають вирішити, битися їм далі у Верховній Раді, чи ні.

Про це він заявив сьогодні на зустрічі з журналістами на стадіоні «Донецьк Арена» в Донецьку, передає кореспондент УНІАН.

Коментуючи останні події у Верховній Раді і бійку депутатів, Р.АХМЕТОВ сказав, що «сьогодні не можна шукати винних, а треба прийти до мирного вирішення ситуації».

«Ви знаєте, що я думаю? Бійки нікого не прикрашають. Але я б не хотів говорити, хто там більше має рацію, хто - менше, хто там більше винен, хто – менше», - додав Р.АХМЕТОВ.

Він нагадав, що подібні події з бійками відбуваються і в парламентах інших країн.

«Адже це не тільки в парламенті у нас відбувається. У всіх парламентах відбувається: і у Великобританії і в інших, і це не добре», - зазначив бізнесмен.

Він ще раз підкреслив, що правди тут шукати не варто. «У дитинстві мене вчили так – не скаржитися, навіть якщо нам дістається, щоб не скаржилися», - пояснив Р.АХМЕТОВ.

Він порадив депутатам-опонентам зібратися і вирішити, як далі мирно співіснувати і працювати. «А за великим рахунком, я думаю, що всі повинні зібратися, повинні подумати, як жити далі. У результаті – битися далі, або не битися», - сказав бізнесмен.

За його словами, «потрібно знайти красиве, гідне рішення, як жити далі».

На зауваження журналістів, чи не просять колеги його допомоги, він з посмішкою іронічно відповів: «Іноді я відчуваю, що прийду. А якщо справа так піде далі, я відчуваю, що треба допомогти колегам».