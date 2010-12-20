Тимошенко прийшла на допит

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України на допит.

Як передає кореспондент УНІАН, її щільно обступили активісти партії, які висловлюють свою підтримку.

Зараз біля будівлі управління Генпрокуратури знаходиться близько тисячі активістів партії «Батьківщина» та Народного руху України.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, одержаних у рамках Кіотського протоколу.

Як заявили в БЮТ, вичерпну відповідь щодо екологічних коштів Ю.ТИМОШЕНКО дала ще 2 грудня під час тригодинного допиту як свідок: "Я пояснила слідчим, що гроші, одержані від реалізації Кіотського протоколу: це досить великі гроші – 320 мільйонів євро, не витрачені нікуди. Я показала слідчим, що вони на спеціальних рахунках Міністерства охорони навколишнього середовища, і що у будь-який момент, коли новий уряд пройде всі без винятку процедури, які дадуть можливість ці гроші витратити на екологічні програми, вони можуть бути витрачені".

Сьогодні, 20 грудня, Ю.ТИМОШЕНКО також викликано в ГПУ на допит.