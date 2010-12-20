Янукович про діаспору, державні турбіни та четверту хвилю еміграції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Товариство зв’язків українців за межами України «Україна - Світ» із 50-річчям від дня його створення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у вітальному слові глава держави підкреслив, що українці діаспори були активною силою у створенні незалежної Української держави і сприяли визнанню нашої Незалежності у 1991 році Канадою, США, Польщею, Аргентиною та іншими країнами.

«Чорнобильська катастрофа, Голодомор 1932-1933 років, становище української культури, захист української мови - все це було найгарячішим пунктом суперечок в середовищі української діаспори. Разом з тим в кінцевому аргументі - привело до утвердження народу в середовищі інших націй», - наголосив Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що найболючішою проблемою зараз є так звана четверта хвиля еміграції, коли мільйони людей виїжджають за межі країни і утворюють велику дисгармонію нашого духовного життя.

«Я хотів би, щоб усі державні чиновники глибоко усвідомлювали ціну тієї частини народу - а її від третини до половини, яка надзвичайно активно впливає і на наше внутрішнє, і на зовнішнє життя», - підкреслив Президент.

Він відзначив, що «середовище української діаспори непросте». Але при всіх складнощах настроїв і процесів у ній, наголосив В.ЯНУКОВИЧ, він залишається прихильником того, щоб усі течії діаспори «спрямувати в наші нові державні турбіни – для людей, для їхніх зростаючих пекучих потреб».