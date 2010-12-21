Прокуратура порушила кримінальну справу за мордобій у Верховній Раді

Прокуратурою м. Києва за матеріалами дослідчої перевірки щодо подій, які мали місце 16 грудня цього року в сесійній залі Верховної Ради України, порушено кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України

Як зазначили у прес-службі, кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність державного діяча).

Розслідування кримінальної справи доручено слідчому відділу прокуратури столиці.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2010 року у сесійній залі парламенту сталася бійка між “регіоналами” і “бютівцями”, які зранку блокували президію, трибуну і урядову ложу парламенту.

Депутати від ПР увірвалися в президію, побилися з депутатами від “БЮТ-Батьківщина” і відтіснили їх у сесійну залу. Внаслідок бійки п’ятьох депутатів від “БЮТ-Батьківщини” було госпіталізовано.

У суботу, 18 грудня, народні депутати України, члени фракції БЮТ, які постраждали під час бійки у ВР: Володимир БОНДАРЕНКО, Євген СУСЛОВ, Василь КРАВЧУК, Михайло ВОЛИНЕЦЬ та Юрій ГНАТКЕВИЧ, звернулися до Генеральної прокуратури України із заявами щодо притягнення до відповідальності осіб, які завдали їм фізичні ушкодження під час блокування сесійної зали Верховної Ради України 16 грудня 2010 р.

Претензії висунуті до семи депутатів із Партії регіонів – Дмитра САЛАМАТІНА, Петра ЦЮРКА, Олександра ПЕКЛУШЕНКА, Анатолія ГОРБАТЮКА, Вадима СТОЛАРА, Олександра ВОЛКОВА та Олега ЦАРЬОВА.

«Діючи із перевищенням наданих їм повноважень, вказані особи самостійно вирішували: хто може перебувати в сесійній залі, та застосовували фізичне насильство до осіб, які були не згодні з їх думкою», - зазначається, зокрема, в заявах постраждалих депутатів.

Крім того, у заявах В.БОНДАРЕНКО, М.ВОЛИНЕЦЬ, Ю.ГНАТКЕВИЧ, Є.СУСЛОВ та В.КРАВЧУК звертають увагу Генпрокуратури на жорстокість та насильство, за допомогою яких представники провладної партії розправлялися з опозиціонерами.