Круглий стіл "Російсько-українські відносини: підсумки 2010 року"

23 грудня, о 16.30, в інформаційному агентстві УНІАН (Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему: «Російсько-українські відносини: підсумки 2010 року і перспективи на 2011 рік». Учасники прес-конференції: депутати Верховної Ради України Вадим КОЛІСНИЧЕНКО та Валерій КОНОВАЛЮК; голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир ФЕСЕНКО; президент ЦСКП (Україна) Юрій ЛІПЧЕВСЬКИЙ, віце-президент ЦСКП (Україна) Петро ІВАНОВ, депутат Київради Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ.

Того ж дня, 23 грудня, о18.30 в конференц-залі готелю «Президент-Готель» (Київ, вул. Госпітальна, 12) відбудеться засідання Центру соціально-консервативної політики (Україна) на тему: «Російсько-українські відносини. Підсумки року». У обговоренні візьмуть участь: депутат Верховної Ради України Вадим КОЛІСНИЧЕНКО; депутат Верховної Ради України Валерій КОНОВАЛЮК; політолог Дмитро ВИДРІН; голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир ФЕСЕНКО; директор Агентства соціальних комунікацій Сергій БЕЛАШКО; директор Інституту трансформації суспільства Олег СОСКІН та інші.

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