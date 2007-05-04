Списки до ЦВК подали 11 політичних сил

Станом на 21 годину 3 травня 2007 року до Центральної виборчої комісії надійшли подання щодо списків кандидатур для включення до складу окружних виборчих комісій на позачергових виборах народних депутатів України 24 червня 2007 року від 11 політичних сил.

Про це оголосив голова Центрвиборчкому Ярослав ДАВИДОВИЧ, повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Серед них, як уже повідомлялося, представлені дві політичні сили, що є суб’єктами подання кандидатур для включення до складу окружних виборчих комісій на позачергових виборах народних депутатів України 24 червня – „Блок Юлії Тимошенко” та Блок „Наша Україна”. Відповідні документи подали також Народна партія, Українська Народна Партія, Всеукраїнське об’єднання „Свобода”, Чорнобильська народна партія „За добробут та соціальний захист народу”, Народна Екологічна партія, Партія угорців України (Ужгород), „Вперед, Україно!”, Ліберально-демократична партія, політична партія „Наша партія”.