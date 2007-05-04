Гавриш вважає Ющенка ”носієм суспільної моралі”

Степан ГАВРИШ, призначений сьогодні суддею Конституційного Суду, вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, звільнивши двох суддів КС, діяв “юридично грамотно”.

Про це він сказав в коментарі УНІАН. (Коментар брався до оприлюднення указу Президента про призначення С.ГАВРИША суддею КС).

“Указ Президент про звільнення суддів Конституційного Суду побудований чітко на нормах прямої дії Конституції”, - сказав С.ГАВРИШ.

Він вважає, що Президент, прийнявши таке рішення, продемонстрував, що він є гарантом збереження Конституції.

“Конституційний Суд зобов’язаний виконувати саме приписи Конституції. І з моєї точки зору Президент зробив це юридично грамотно”, - додав С.ГАВРИШ.

За його словами, Конституція у цілій низці норм таке право закріплює за Президентом - це пункт 22 статті 106, це стаття 126. Зокрема, цією статтею передбачено, що орган, який призначав або обирав суддю, має право на його звільнення. Також це підтверджує стаття 149, яка містить положення, що підстави для звільнення суддів, визначені тією статтею 126.

“Отже, Президент може звільняти суддів, призначених за його квотою. Можна дискутувати, що судді перебували у процесі прийняття рішення. Але це єдиний спосіб застереження відносно використання Президентом цього права”, - наголосив С.ГАВРИШ.

Він нагадав, що Президент кілька разів публічно звертався до КС щодо серйозних порушень регламенту, корупційних дій, формування корупційних каналів між політиками та КС. Він додав, що В.ЮЩЕНКО також написав листа до КС з цих питань, де висунув прямі звинувачення відносно порушень суддями Конституційного Суду присяги.

Новопризначений суддя КС вважає, що Президент захищає національну державну мораль, спільну суспільну мораль, яку підтримує більшість українців, оскільки саме вони наділили його прямим мандатом, і говорити про мораль окремої людини у даному випадку було би недоречно. “Оскільки Президент є носієм суспільної моралі, і захищаючи ці цінності, Президент діяв абсолютно морально”, вважає С.ГАВРИШ.

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