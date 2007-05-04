Аудієнцію Ющенка у Папи Римського перенесли

10:22, 04 травня 2007
Політика
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Дату узгодять дипломатичними каналами

Аудієнція Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Папи Римського Бенедикта XVI, що планувалася на 7 травня, перенесена.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Аудієнцію перенесено за взаємною домовленістю української та ватиканської сторін. Дату майбутньої аудієнції буде погоджено по дипломатичних каналах найближчим часом, зазначили у прес-службі Президента України.

 

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