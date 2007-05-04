Аудієнцію Ющенка у Папи Римського перенесли

Аудієнція Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Папи Римського Бенедикта XVI, що планувалася на 7 травня, перенесена.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Аудієнцію перенесено за взаємною домовленістю української та ватиканської сторін. Дату майбутньої аудієнції буде погоджено по дипломатичних каналах найближчим часом, зазначили у прес-службі Президента України.