Лідер фракції ПР: бюджет ніколи не буває хорошим

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ упевнений, що за наслідками першого півріччя 2011 року буде збільшено соціальні виплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що урядом України зроблено акцент на тому, що «за умови розвитку економіки ми все ж чекаємо, що після реформування економіка почне розвиватися і поліпшиться наповнюваність ресурсами наших установ, і ми зможемо за наслідками першого кварталу і за наслідками першого півріччя наступного року переглянути даний бюджет у бік збільшення соціальних виплат».

Він підкреслив, що «це, мабуть, перший рік, коли ми до Нового року, а не під ялиночку приймаємо бюджет».

За словами О.ЄФРЕМОВА, залишається ще тиждень роботи для ухвалення бюджетів на місцевих рівнях. Він наголосив, що реально буде прийняти бюджети на місцях в тому разі, якщо проводилася тісна робота разом з Кабінетом міністрів щодо підготовки проекту державного бюджету.

Як заявив О.ЄФРЕМОВ, «бюджет ніколи не буває хорошим». «Завжди знаходяться люди, які говорять, що йому щось не додали, особливо це видно по тих істериках, які влаштовуються у залі», - додав він.

За його словами, в таких випадках «навряд чи йдеться про інтереси, зумовлені інтересами громади».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що в бюджеті на 2011 рік під час підготовки до ухвалення були виділені додаткові кошти для випуску шкільних підручників, для програми «Шкільний автобус», а також виділено більш як 150 млн. грн. для медичних установ.