Верховна Рада внесла зміни до бюджету на 2007 рік

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 259 із 259 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Парламент проголосував за урядовий законопроект, врахувавши пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Як повідомляв УНІАН, за даними голови бюджетного комітету Володимира МАКЕЄНКА, зокрема, комітет пропонував збільшити доходи загального фонду бюджету за кодом “податок на прибуток підприємств” на 156 млн. 800 тис. грн. Крім того, пропонувалося збільшити видатки загального фонду держбюджету на 156 млн. 800 тис. грн. Також комітет пропонував збільшити фінансування Міністерству внутрішніх справ за кодом “забезпечення прав і свобод громадян” у сумі 214 млн. грн., з них оплата праці – на 179 млн. грн. Передбачалося також Міністерству юстиції збільшити фінансування на проведення судової експертизи на 2 млн. 800 тис. грн.

Водночас, комітет пропонував зменшити фінансування Центральній виборчій комісії для формування державного реєстру виборців на 60 млн. грн.