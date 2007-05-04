Ющенко звільнив свого представника в Криму
14:00, 04 травня 2007Політика
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Указ розміщено на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Віктора ШЕМЧУКА з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим.
Указ Президента за № 382/2007 від 4 травня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави.
***Наприкінці лютого 2007 року глава держави В.ЮЩЕНКО своїм указом призначив В.ШЕМЧУКА Постійним представником Президента України в АРК.
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