Ющенко звільнив свого представника в Криму

Указ розміщено на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Віктора ШЕМЧУКА з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим. Указ Президента за № 382/2007 від 4 травня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави. ***Наприкінці лютого 2007 року глава держави В.ЮЩЕНКО своїм указом призначив В.ШЕМЧУКА Постійним представником Президента України в АРК.

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