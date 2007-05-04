Янукович після розмови з Ющенком приїхав на Майдан

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що дату проведення дострокових парламентських виборів має визначити спеціально створена робоча група, водночас, за словами прем’єра, вони відбудуться найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на мітингу прихильників Коаліції національної єдності, що проходить на Майдані Незалежності у Києві.

“Відповідь буде після того, як буде опрацьоване це питання робочою групою. Ми будемо працювати практично з цієї хвилини”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Звертаючись учасників мітингу, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: “Кому подобаються вибори, хто їх ініціював – той отримає відповідь від вас! Ви дасте відповідь, хто сьогодні в країні повинен бути при владі! Ви будете давати цей мандат довіри політикам вже найближчим часом!”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ досягли принципової домовленості про проведення дострокових парламентських виборів.