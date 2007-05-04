Луценко: мова йде про 8 липня

Лідер блоку «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО позитивно оцінює домовленості між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо розв’язання політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні під час прес-конференції у Києві.

«Я особисто вітаю такі домовленості», - сказав він. Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що політики нарешті усвідомили, «що цей склад парламенту ніколи вже не сяде під купол Верховної Ради».

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що такі домовленості є адекватною відповіддю політиків на кризу, що гальмує розвиток країни.

Ю.ЛУЦЕНКО також назвав домовленості між В.ЮЩЕНКОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ «державницьким вчинком» обох політиків.

За його словами, у політичних сил нарешті з’явилося чітке розуміння ролі політиків і ролі виборців для розв’язання політичної кризи.

У той же час, лідер «Народної самооборони» не став прогнозувати, на яку дату можуть бути перенесені дострокові парламентські вибори, хоча при цьому наголосив, що вже сьогодні мова йде про 8 липня. «Для мене неважливо, яка дата, головне - щоб вибори відбулися у цьому році», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ досягли принципової домовленості про проведення дострокових парламентських виборів.