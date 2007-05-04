Відбудеться круглий стіл: ”Який Конституційний Суд потрібен Україні?”

7 травня о 12-00 відбудеться круглий стіл на тему: "Який Конституційний Суд потрібен Україні?". Учасники: екс-суддя КС Олександр Мироненко, радник Президента України Микола Полудьонний, заступник міністра Кабінету міністрів України Олена Лукаш, народний депутат України Геннадій Самофалов, правознавець Віктор Мусіяка (українське представництво РІА "Новости", вул. Станіславського, д.3, к.50), Телефони: 279-56-35, 279-87-73. Вхід за редакційними посвідченнями.

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