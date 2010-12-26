Луценко передав заяву: вітаю Ющенка

Екс-міністр внутрішніх справ Уукраїни, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО вважає своє сьогоднішнє затримання черговим доказом політики залякування суспільства і терору проти опозиції в Україні.

На цьому він наголосив у своїй заяві, текст якої розміщено на сайті «Народної самооборони».

«Вітаю Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА з тим, що на шостий рік розслідування справи про його отруєнню в справі нарешті з`явився затриманий. Думаю, що в нинішній політичній ситуації абсолютно логічним є той факт, що ним виявився колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО», - зазначив екс-міністр.

«Тим більше, не повинен дивувати той факт, що при категоричній відмові приходити по повістках в прокуратуру самого потерпілого ЮЩЕНКА, а також ряду свідків, включаючи і ЯНУКОВИЧА, слідство ГПУ, використовуючи 11 бійців спецназу СБУ, доставило в слідчий ізолятор саме ЛУЦЕНКА», - зауважив затриманий.

«Характерною деталлю, яка свідчить про повноту абсурду, є обгрунтування мого затримання – я нібито можу продовжувати скоювати інкриміновані мені посадові злочини (і це при тому, що я вже рік не обіймаю посаду міністра), а також створювати небезпеку для суспільства!», - висловив подив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Для мене очевидним є політичний характер цієї та інших репресивних справ проти опонентів нинішньої влади», - додав політик.