Мороз знайшов позитив у домовленостях Ющенка і Януковича

Голова Верховної Ради, лідер Соцпартії Олександр Мороз вважає позитивом домовленостей президента і прем’єр-міністра щодо проведення дострокових парламентських виборів "демонстрацію пошуку виходу з ситуації".

Як повідомляє прес-служба парламенту, на прохання прокоментувати прес-конференцію президента, Мороз відповів: "Від коментарів утримаюсь, бо не почув нічого такого, про що раніше не висловлювався Ющенко".

"Позитив є лише в одному – принаймні, в демонстрації пошуку виходу з ситуації. Наскільки це справжній, наскільки імітований процес – покаже час", - зазначив спікер.

"На одне питання, тим не менше, відповіді бракує. З якого уявлення виходячи (про Конституцію згадувати не будемо, щоб не ображати Основний закон), можна відправити (нібито) парламент у небуття, потім відновити його роботу на день, потім знову розпустити… І все це нібито право президента. Чи когось іншого?", - запитав Мороз.

"Нічого також не сказано про ключовий момент для правового врегулювання штучної політичної колізії – про Конституційний Суд. Чому порушується принцип незалежності Суду? Звідки все це в українському правовому полі?", - додав спікер.

Українська правда