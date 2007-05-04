Богатирьова: ми прийняли виклик і йдемо на дострокові вибори

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що консенсусом між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Партія регіонів продемонструвала свою європейську сутність.

Про це йдеться у політичній заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ, переданій УНІАН.

“Ми прийняли виклик і йдемо на дострокові вибори. Ми чудово розуміємо надзвичайний характер такого вибору, але інтереси нації, інтереси кожного з наших виборців дорожчі і вагоміші”, - зазначає Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, сьогодні був підписаний “воістину історичний консенсус”, суть якого – дострокові вибори проводяться згідно зі спільним планом, який визначає Верховна Рада ухваленням відповідних законів та рішень. “Всі політичні сили повертаються до сесійної зали. Ми сприятимемо тому, щоби Конституційний Суд запрацював у повному складі, а політичні партії відмовляться від безплідної боротьби, що вже суттєво зашкодила українському національному прогресу. Це мають бути справедливі та чесні, відповідальні за долю держави і нації позачергові вибори як шлях до наступної якості демократії”, - зазначає Р.БОГАТИРЬОВА.

Говорячи про політичну кризу, яка склалася між гілками влади в Україні, Р.БОГАТИРЬОВА наголошує, що її загострення прийшлося на конфлікт навколо Конституційного Суду, який не зміг ухвалити жодного рішення щодо конституційності Указів Президента. “Ми передбачали, що серцем компромісів має стати рішення Конституційного Суду. Стало зрозуміло, що у зв’язку зі звільненням двох суддів КС і тривалим гострим політичним протистоянням таке рішення стало неможливим. Тоді ми зробили вибір як, перш за все, європейська політична сила, де принципи відповідальності перед суспільством, змагання за його довіру – це основа ухвалення політичних рішень будь-якою партією”, - наголошує Р.БОГАТИРЬОВА.

На її переконання, зараз треба зосередитися на технологічній і політико-ідейній роботі щодо організації дострокових виборів і “зробити це частиною проекту зміцнення Партії регіонів та нашої переконливої перемоги на цих виборах”.