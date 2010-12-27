Нардепи знову хочуть викликати генпрокурора на килим

Фракція «Наша Україна - Народна cамооборона» ініціює збір підписів народних депутатів для скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради для заслуховування генерального прокурора щодо вибіркового застосування кримінального законодавства з метою політичних переслідувань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції, «приводом для такого заслуховування стали останні події, зокрема, затримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, безкарне побиття наших колег в сесійній залі 16 грудня».

Фракція НУ-НС сподівається на підтримку цієї ініціативи з боку всіх депутатів Верховної Ради, які стурбовані ситуацією в Україні, йдеться у повідомленні.