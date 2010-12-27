Тимошенко обіцяє принести до ГПУ «заяву про ще один злочин»

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО має намір звернутися до Генеральної прокуратури з вимогою провести розслідування фактів нецільового використання бюджетних коштів у зв`язку з необґрунтованим збільшення обсягів фінансування будівництва Національного спортивного комплексу "Олімпійський".

Про це вона повідомила сьогодні журналістам після чергового допиту в Генпрокуратурі, інформується на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"На наступний допит я обов`язково принесу заяву про ще один злочин, який сьогодні робиться в Україні. Це те, що пов`язано із збільшенням вдвічі кошторису на будівництво НСК "Олімпійський" при підготовці до Євро-2012", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-глава уряду нагадала, що за часів її прем`єрства будівництво цього об`єкту оцінювалося в значно менші видатки. "Наш уряд будував НСК "Олімпійський" за 2 млрд. 144 млн. грн. Зараз кошторис, який змінений урядом, становить 4,5 млрд. грн. Я хочу запитати: куди зайвих 2 мільярди гривень направляють, якщо твердо відомо, що на НСК "Олімпійський" такі гроші не потрібні?", - аргументувала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО не виключила, що таким чином бюджетні кошти "відмиваються" приватними структурами через офшорні рахунки. "Це видатки, які через офшори на Кіпрі сьогодні відмиваються на приватні рахунки вищих чиновників Президента ЯНУКОВИЧА. І все це робиться у нас на очах", - підкреслила лідер партії "Батьківщина".