Мороз думає, що треба вийти з борделю

Дострокові парламентські вибори необхідні Партії регіонів і «Нашій Україні» для створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ під час відкритих громадських слухань «Через подолання політичної кризи до сталого розвитку України».

За словами О.МОРОЗА, всі знають, що підсумки дострокових парламентських виборів «будуть майже такими, як в 2006 році». «Всі знають, що найбільше голосів набере Партія регіонів», - зауважив він.

На думку голови ВР, Президентові України і його найближчому бізнесовому оточенню доведеться домовлятися з цією політичною силою і в цій ситуації «тема Майдану вже нікому не заважатиме». За його словами, виникає питання: для чого «даремно витрачати бюджетні, тобто людські гроші, нащо морочити людей, відривати їх від справ, які вони сяк-так почали налагоджувати після зашпорів тих двох політичних кампаній, навіщо їх дурити, нібито потрібними чесними виборами, коли вони знають, що голоси знову будуть пораховані інакше».

«Навіщо ризикувати державою в ім’я бізнесової вигоди кількох відомих всім персонажів», - запитав О.МОРОЗ.

«Проведіть переговори щодо створення коаліції між Партією регіонів і «Наша Україна», тим паче договір підписаний ще рік тому», - сказав він.

За його словами, якщо домовленості буде досягнуто, «то ми вийдемо з коаліції, звільнимо для вас таку перспективу». «Це дешевше, скоріше, а головне - це буде відверта, зрозуміла для виборців справа», - сказав голова ВР.

На думку О.МОРОЗА, якщо Партія регіонів і “Наша Україна” не досягнуть домовленостей, відповідно коаліції не буде, тоді у Президента України нарешті виникне законна підстава для проведення позачергових парламентських виборів, і «буде збережено конституційний порядок без шулерства, без потреби голови держави з розумним виглядом говорити про те, що купи не тримається відносно Конституції і прав», - заявив він.

О.МОРОЗ підкреслив, що із старою виборчою системою, із «таким статусом судів на вибори йти не можна, бо це будуть не вибори, а чергове шахрайство».

Він зазначив, що сьогодні Україні треба вийти із нав’язаного їй «політичного борделю».

О.МОРОЗ підкреслив, що «бізнес вже домовляється, його не цікавлять кольори прапорів, йому не потрібний словесний антураж про історію України від Трипілля, про помісну церкву, про мову, про культуру». За його словами, бізнесу необхідна «вигода, уникнення взаємного поборювання».