Кравчук вважає, що Ющенко підтримує та забезпечує опозицію

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що для виходу з політичної кризи Верховна Рада України має саморозпуститись, а не керуватись указами Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК сказав під час відкритих громадських слухань «Через подолання політичної кризи до сталого розвитку України».

“Підстав для дострокового припинення повноважень ВР не існує – принаймні, конституційних і законних. Фактичних - також, оскільки уряд працює, а економіка зростає”, - вважає Л.КРАВЧУК.

Водночас він зазначив, що парламент не може працювати в умовах, коли Президент своїми актами заблокував його роботу, не підписуючи ухвалені закони.

Л.КРАВЧУК при цьому нагадав, що відповідно до статті 90 Конституції України ВР має працювати до складання присяги новим складом парламенту.

“Заблокований парламент – треба шукати вихід”, - сказав Л.КРАВЧУК, додавши: ”Вихід один – сам парламент має ухвалити рішення про дострокові вибори”.

На його думку, парламент має самоочиститись на виборах. Для цього, вважає Л.КРАВЧУК, треба відкрити списки, ухвалити закони, які не дозволять повторитись ситуації, як у парламенті 5-го скликання.

Л.КРАВЧУК наголосив, що сьогодні народ України абсолютно не впливає на політичні сили, які обираються до ВР.

Він також зазначив, що сьогодні йде жорстока боротьба опозиції за повернення у владу, “хоча вони її вже мали – не справились і втратили, а не хочуть цього визнати”.

За словами Л.КРАВЧУКА, сьогодні Президент Віктор ЮЩЕНКО підтримує опозицію і забезпечує її політику відповідними указами.

Перший Президент також вважає, що перед достроковими виборами слід ухвалити: програму ефективної взаємодії основних інституцій держаної влади Президент-парламент-уряд; план захисту ВР, коаліції і опозиції від екстремістів і радикалів, від свавілля будь-кого з посадових осіб; пакет домовленостей щодо кадрової політики та відокремлення влади від бізнесу; протокол домовленостей щодо взаємодії на міжнародному рівні; концепцію загальнонаціонального примирення та інше.