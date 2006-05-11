Литвин заявляє про штурм готелю «Київ»

Депутатська група з підготовки першої сесії новообраної Верховної Ради продовжить роботу 15 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив журналістам, що підготовча група взяла перерву до понеділка до 11.00.

Як нагадав В.ЛИТВИН, сьогодні на засіданні підготовчої депутатської групи було затверджено положення про роботу групи.

Цей документ вимагає, щоб наступним питанням розглядалось питання обрання голови робочої групи, зазначив він.

Комуністи та представники Партії регіонів запропонували кандидатуру Адама МАРТИНЮКА. За неї проголосувало 14 депутатів – представників вище названих політичних сил. Інша частина («Наша Україна», СПУ, БЮТ – 17 членів групи - УНІАН) не підтримала і не запропонувала свою кандидатуру, зазначив спікер.

В.ЛИТВИН розповів, що були пропозиції рухатись далі, зокрема, призначити дату сесії, але він нагадав, що положення передбачає спочатку обрання голови підготовчої групи.

Спікер висловив думку, що дії «Нашої України», СПУ і БЮТ пов’язані з тим, що не має домовленості про коаліцію, або небажанням “розкривати карти” про коаліцію. «В основі лежить недомовленість про коаліцію, а також небажання віддавати важелі впливу тій чи іншій політичній силі в процесі підготовки до першої сесії, хоча проблем виникає багато», - сказав він.

В.ЛИТВИН розповів, що вже сьогодні «починають штурмувати готель «Київ», щоб поселити народних депутатів». При цьому, за його словами, іноді вимога з поселенням лунає від тих, хто в минулому скликанні вже отримав квартиру в Києві або компенсацію за квартиру.

Крім того, він зауважив, що посада голови підготовчої групи є технічною, і ця людина повинна координувати діяльність групи.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня підготовча депутатська група Верховної Ради розпочала засідання, присвячене організації проведення першої сесії ВР 5-го скликання.

До робочої групи з підготовки першої сесії новообраної ВР увійшов 31 депутат.