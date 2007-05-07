Турчинов бачив, як Мартинюк посварився з регіоналами

У роботі робочої групи з підготовки до дострокових парламентських виборів оголошено переву до 15.30.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, переговори йдуть достатньо складно.

О.ТУРЧИНОВ також констатував, що комуністи займають деструктивну позицію, вони “із зрозумілих причин хочуть торпедувати домовленості, і фактично на 4 години відбулось затягування переговорів, що вже навіть представники “регіонів” не витримали і після деяких взаємних, скажімо так, коректних висловлювань, МАРТИНЮК покинув переговори».

Водночас О.ТУРЧИНОВ висловив сподівання, що о 15.30 робоча група почне більш інтенсивно працювати.

За його словами, він бачить єдиний важливий механізм: усі акти Верховної Ради мають базуватись саме на указі Президента (про позачергові вибори до парламенту – УНІАН) і виходити з нього. «Мета наших переговорів – не шукати якісь форми, як затягти вибори, а мета переговорів – вирішити технічні питання і знайти формулу, як прискорити і забезпечити чесні і прозорі вибори», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що саме на такому акценті була зроблена перерва.

Він зазначив, що зараз сторони обговорили лише першу частину проекту постанови парламенту про організацію та проведення позачергових виборів до ВР (три пункти), а ще необхідно обговорити зміни до закону про парламентські вибори та низку інших законодавчих актів.

Говорячи про проект постанови, яку планується ухвалити на засіданні парламенту, О.ТУРЧИНОВ зауважив, що цим документом передбачено ухвалити рішення по постановах ВР і законах, ухвалених у нелегітимний спосіб після виходу указу Президента про розпуск парламенту.

Він також зазначив, що поки що дата парламентських виборів не обговорюється, «це залишається останньою крапкою у цих переговорах».

О.ТУРЧИНОВ також заявив, що представник соціалістів у робочій групі Сергій МАТВІЄНКОВ поводиться достатньо коректно і не блокує роботу групи. «Я так розумію, позиція МОРОЗА ще не визначена, і вона, мабуть, визначається переговорами з Партією регіонів щодо включення їх до блоку», - сказав представник БЮТ.

Відповідаючи на запитання, чому Партія регіонів “слухає” КПУ, О.ТУРЧИНОВ висловив думку, що Партія регіонів таким чином грає на затягування дати виборів, і нагадав, що “регіони” пропонують провести парламентські вибори восени.