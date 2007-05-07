Кучма розповів про ричаги, до яких треба ставитися на ”Ви”

Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає головною умовою проведення позачергових парламентських виборів повернення всіх учасників переговорного процесу у правове поле.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час відкритих громадських слухань «Через подолання політичної кризи до сталого розвитку України».

В той же час Л.КУЧМА зазначив, що для оголошення дострокових виборів не було жодних підстав, оскільки в Україні спостерігалась стабільність, «успішно» працював парламент.

За його словами, найкращою коаліцією була б коаліція у складі Партією регіонів і “Нашої України”, «але ми знаємо, скільки б там підводних течій і порогів було б». Л.КУЧМА вважає, що нинішня коаліція є досить міцною. За його словами, незважаючи на спротив, вона працювала досить успішно, і в такій ситуації не було підстав для оголошення дострокових виборів.

Л.КУЧМА наголосив, що внаслідок політичної реформи, Президент України отримав право розпускати Верховну Раду. «Це той ричаг, до якого ми ще відносимося не на «Ви», - сказав він. Л.КУЧМА вважає, що у Президента України достатньо повноважень, оскільки він контролює Раду національної безпеки і оборони, і через «цей орган вирішують всі стратегічні проблеми у сфері зовнішньої політики і оборони», а також СБУ.

Л.КУЧМА вважає, що ВР повинна працювати, у світі немає держави без законодавчої влади, хіба що там, де відбувся путч. Учасники громадських слухань з місця почали говорити, що Верховна Рада існує. У відповідь Л.КУЧМА сказав: «Якщо є, то чому Президент України закони не підписує».

Крім того, він висловився проти ліквідації виборчого бар’єру під час парламентських виборів. За словами Л.КУЧМИ, в такій ситуації «будуть купувати села для того, щоб одна людина могла пройти, і партій буде не 130, а 330».

Л.КУЧМА також висловив жаль, що на цих слуханнях не було представників від Секретаріату Президента та від опозиційних сил.