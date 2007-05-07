Ющенко візьме участь в урочистій ході ветеранів по Хрещатику
16:24, 07 травня 2007Політика
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9 травня (середа)
- Орієнтовний план участі Президента України Віктора Ющенка в урочистих заходах з нагоди 62-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні:
9-30 - участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата;
10-00 - участь в урочистій ході ветеранів війни по вул..Хрещатик;
12-00 - оголошення Загальнонаціональної хвилини мовчання;
12-01 - виступ Президента України перед ветеранами у Меморіальному комплексі «Музей Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років»;
12-15 - святковий парад з нагоди Дня Перемоги;
також цього дня Президент України Віктор Ющенко відвідає один із військових шпиталів. Про час та місце події буде повідомлено додатково.
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