Ющенко не вірить, що пакет пропозицій буде готовий до завтра

Президент Віктор Ющенко заявляє, що Верховна Рада ймовірно не зможе прийняти пакет необхідних для виходу з кризи законопроектів на засіданні у вівторок.

Про це він сказав журналістам по завершенні зустрічі з прем’єром Віктором Януковичем в понеділок.

За його словами, оскільки ранкова зустріч робочої групи була фактично зірвана в зв’язку з позицією комуністів, робоча група може не встигнути до ранку вівторка узгодити весь пакет законопроектів.

"Сьогодні диспут почався з того, що представники певних політичних сил, зокрема комуністи, по суті, зірвали вранішню консультацію. Таким чином, сьогодні, на мій погляд, було втрачено той ключовий час, який повинен був вивести завтра на це рішення", - сказав Ющенко.

Він побажав успіху робочій групі, яка "буде працювати в понеділок до пізньої ночі", водночас зазначивши, що це не є гарантією того, що "малий пакет буде підготовлений до завтрашнього ранку".

"Хоча з прем’єр-міністром ми домовилися, що якщо він буде вночі готовий, є сенс виносити це завтра на сесію Верховної Ради", - додав він.

За словами Ющенка, у разі якщо всі сторони погодять малий пакет документів, "мова може йти про одноденне засідання (Верховної Ради) з узгодженим наперед порядком денним".

Окрім того, за його словами, він обговорив з Януковичем певний пакет економічних законопроектів щодо СОТ, низки міжнародних кредитів і "позицій по бюджетному року, де треба, можливо, навіть без обговорення прийняти пакетом голосування, і на це теж відвести буквально, можливо, годину-дві роботи Верховної Ради, і на цьому поставити крапку".

Українська правда