Балога побачив свідомий саботаж спільного рішення Ющенка і Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на необхідності невідкладного прийняття Верховною Радою законодавчих актів, які дали б змогу розпочати кампанію з дострокових парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявив керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

«Глава держави вважає категорично неприпустимим затягування зі стартом виборчих перегонів. Спроби окремих учасників робочої групи, яка готує пропозиції на виконання домовленостей між Президентом і пррем’єр-міністром щодо проведення виборів, уповільнити взятий темп можуть розглядатися як свідомий саботаж спільного рішення Віктора ЮЩЕНКА і Віктора ЯНУКОВИЧА», – сказав В.БАЛОГА.

За його словами, Президент визначає як невідкладні для ухвалення парламентом законопроекти про зміни у законодавство про вибори та державний бюджет у частині фінансування виборчого процесу. «Назвімо це «малим пакетом Президента», який, втім, має найбільше значення», – зазначив В.БАЛОГА.

Він повідомив, що виконання інших умов, висунутих главою держави для виходу з політичної кризи через позачергові вибори (законодавче оформлення норми про імперативний мандат, зміни до закону про Кабінет міністрів, прийняття Універсалу національної єдності як закону та інші), мають стати наступним узгодженим кроком більшості та опозиції. «Такий підхід означає не відмову від пріоритетів, а їх упорядкування відповідно до нової ситуації в державі», – наголосив В.БАЛОГА.

На думку керівника президентського Секретаріату, непорозуміння між окремими членами робочої групи з розробки пропозицій для підготовки до виборів поки не досягли критичного рівня, який заведе переговірників у глухий кут. Водночас В.БАЛОГА застеріг їх від дій, які здатні перекреслити домовленості між Президентом і прем’єр-міністром. «Сьогодні важливо не допустити нових ліній розриву у взаєминах між владою та опозицією. Зараз країна переживає період, коли політична відповідальність вже перестала бути абстрактним поняттям», – наголосив В.БАЛОГА.

Він відзначив, що пропозиції робочої групи мають лягти в основу остаточного рішення про дату виборів. «Розрахунок на те, що домовлятися будуть місяцями, принаймні наївний. Президент не допустить затягування з виборами, їх проведення – справа ближчого часу. Президентський Указ, який визначив днем голосування 24 червня, на сьогодні чинний. Ця дата якщо й буде змінена, то незначно», – сказав глава Секретаріату Президента.