Ющенко вдасться до ”адекватних рішень”, якщо домовленостей не буде на 10 травня

Переговори робочої групи з підготовки виборів продовжуватимуться завтра об 11.00 в Секретаріаті Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК.

При цьому він відзначив, що якщо робота групи йтиме в такій же динаміці, що у суботу та сьогодні, то на 10 травня можна буде вийти з консолідованим пакетом рішень. Якщо ж такого не відбудеться, то Президент України Віктор ЮЩЕНКО ухвалюватиме «адекватні рішення».

Разом з цим І.ВАСЮНИК підкреслив, що про сьогоднішні переговори у нього склалося неоднозначне враження: «З одного боку, ми формально пройшли всі проекти ухвал і законопроекти, які потрібні для забезпечення проведення виборів, а з іншої – визначили список розбіжностей».

За словами заступника глави Секретаріату, до середини дня стало зрозуміло, що коаліція, зокрема КПУ, гальмує роботу. І.ВАСЮНИК відзначив, що була упевненість, що 80-85% законопроектів на рівні експертних груп було узгоджено, і рішення група могла ухвалити вже сьогодні. Але «позиція КПУ не дозволила цього зробити».

Але до кінця дня сторони стали більше слухати один одного, сказав І.ВАСЮНИК, відзначивши, що позиція КПУ є несвідомою, і є надія, що робоча група закінчить роботу завтра, «якщо треба – післязавтра».