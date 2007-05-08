Чечетов: Президентську сторону жене бажання сфальсифікувати вибори

Партія регіонів готова йти на дострокові вибори лише в тому випадку, якщо вони проходитимуть в рамках правового поля, щоб ні у кого не виникало сумніву щодо їх легітимності. Про це РБК-Україназаявив заступник голови фракції Михайло Чечетов. Він висловив упевненість, що в роботі групи рано чи пізно буде знайдена спільна мова щодо рішень проблем, які існують сьогодні.

За його словами, основними цілями Партії регіонів є введення роботи всіх гілок влади в правове русло, а також ухвалення пакету законодавчих актів в парламенті. Після цього, за словами М.Чечетова, ВР повинна ухвалити рішення про дострокові вибори. "Оскільки ми не визнаємо останні неконституційні укази Президента, то ВР повинна видати легітимні рішення. Тим самим ми врятуємо репутацію не тільки Президента, але і країни. Оскільки тільки по Президентові судять про державу. Ми вийдемо з поля беззаконня", - сказав він. При цьому додав, що, не дивлячись на те, що парламент прийме рішення про позачергові вибори, проведення виборів є конституційним не обгрунтованим і причин для проведення їх немає. Але, враховуючи політичну кризу, яка може спровокувати цивільний конфлікт, коаліція ухвалюватиме це рішення.

На думку заступника глави фракції ПР чесні вибори в липні провести неможливо. Чечетов вважає, що перед проведенням виборів необхідно прийняти зміни до закону про вибори, а також відновити списки виборців. Крім того, необхідно прийняти закон про судовий устрій, який не дозволить втручатися в роботу судів і зривати виборчий процес.

В той же час М.Чечетов висловив здивування, з посиланням на негативний досвід грудня 2004 р., про те, "що жене Президентську сторону приймати в пакеті 12 законів". На його думку, це бажання сфальсифікувати вибори.