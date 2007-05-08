Турчинов дає коаліції три дні максимум

Засідання робочої групи, яка працює над підготовкою документів для виборів - під загрозою зриву. Зокрема, представники опозиції припускають, що переговори можуть припинитися, повідомляє 5 канал. І підставою для цього, за словами БЮТівця Олександра Турчинова, може стати незгідливість представників коаліції. Він наголошує: опоненти намагаються просто затягти час, аби відтермінувати вибори на осінь. Тим часом представники коаліції наполягають: перш ніж призначати дату нових виборів, треба створити реєстр виборців.

Турчинов наполягає, що опозиція не збирається витрачати багато часу на опонентів. "Стратегія дуже проста, або так, або ні, - заявив нардеп. - Не треба нам когось у чомусь переконувати, не треба нам агітувати когось за вибори, за владу народу тощо. Треба з`ясувати позицію наших опонентів, або вони ідуть на рішення в парламенті саме 10-го, або тему переговорів треба знімати, або відкладати на післявиборчий процес."