У парламенті шукають «пекельну машину»

Приблизно о 14.00 по спецлінії «102» надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про замінування парламенту. Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві.

Після отримання інформації, до ВР негайно виїхали слідчо-оперативні групи та вибухотехнічна служба, які зараз працюють на місці.

Як повідомлялося раніше, охорона Верховної Ради України вперше за всю історію попросила журналістів на час перерви, до 16.00, залишити приміщення Верховної Ради України.

Працівники охорони ВР пояснили, що їхнє прохання пов’язане з необхідністю проведення перевірки, однак вони не уточнили, що саме перевірятимуть. За неофіційними даними, до правоохоронних органів надійшов дзвінок щодо замінування парламенту.

Представники міліції, що стоять біля ВР, забороняють знаходитися на площі перед парламентом. Вони також не надають жодних офіційних пояснень.