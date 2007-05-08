Луценко хоче мати письмову гарантію від Кириленка і Тимошенко

15:46, 08 травня 2007
Політика
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Партнери бажання не виявляють

«Народна самооборона» прагне публічно підписати документ із демократичними силами про нестворення коаліції з регіонами та СПУ. Про це повідомив лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО під час акції «Естафета поколінь», яка відбувається у Спащанському лісі біля міста Путівль.

Юрій ЛуценкоЯк повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», за словами Ю.ЛУЦЕНКА, створення блоку для «Народної самооборони» не є самоціллю. “Нам важливо знати про те, що в новому парламенті демократичні сили не будуть створювати коаліцію з Партією регіонів”, - сказав він.

Водночас, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що потім, після виборів, може бути будь-яка форма співпраці, але не коаліція з Партією регіонів та соціалістами.

«Народна самооборона» прагне публічно підписати документ з демократичними силами про нестворення коаліції з “регіонами” та СПУ. Але ніхто з наших партнерів не виявив такого бажання», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомлялося, в Спащанському лісі біля міста Путівль (Сумська область), де в роки Великої Вітчизняної війни діяв партизанський рух під керівництвом Сидора Ковпака, лідери «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Олесь ДОНІЙ проводять акцію «Естафета поколінь».

 

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