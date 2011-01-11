Азаров похвалився Фюле 4-відсотковим зростанням ВВП
16:31, 11 січня 2011Політика
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Прем`єр зустрівся з комісаром ЄС
В Україні зростання ВВП за підсумками 2010 року перевищить 4%.
Як повідомив УНІАН прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.
«У нас буде більш 4% зростання ВВП», - процитував М.АЗАРОВА його прес-секретар.
Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2010 рік передбачені темпи зростання ВВП на рівні 3,7%.
Світовий банк в грудні 2010 року покращив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2010 року з 3,5% (липневий прогноз) до 4,3%.
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