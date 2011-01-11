Азаров похвалився Фюле 4-відсотковим зростанням ВВП

В Україні зростання ВВП за підсумками 2010 року перевищить 4%.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

«У нас буде більш 4% зростання ВВП», - процитував М.АЗАРОВА його прес-секретар.

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2010 рік передбачені темпи зростання ВВП на рівні 3,7%.

Світовий банк в грудні 2010 року покращив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2010 року з 3,5% (липневий прогноз) до 4,3%.