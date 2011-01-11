Голова облради про "регіонала", державну мову і безпеку України

Голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ вважає, що публічні заяви народного депутата від Партії регіонів Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА підривають національну безпеку України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, про це йдеться у коментарі О.ПАНЬКЕВИЧА з приводу звернення В.КОЛЕСНІЧЕНКА до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з проханням внести прокурорський протест на рішення Львівської облради «Про дотримання на території Львівської області законодавства щодо державного статусу української мови».

«Це черговий приклад антиукраїнської діяльності представника найвищого законодавчого органу України. Не можу інакше розцінювати такі дії, як системну роботу з метою знищення української мови, нашої національної свідомості. Вважаю, що саме такі публічні заяви руйнують Українську державу та підривають її національну безпеку», - наголосив голова Львівської облради.

За його словами, прийняте облрадою рішення покликане забезпечити неухильне дотримання конституційних вимог щодо державного статусу української мови на території Львівської області, адже Конституція України визнає державною саме українську мову, причому зазначене положення міститься у розділі І Конституції України, який закріплює основи конституційного ладу в Україні.

О.ПАНЬКЕВИЧ наголошує, що, «відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. (справа про застосування української мови), положення Конституції України зобов`язують застосовувати державну — українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов`язків».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Львівська обласна рада ухвалила рішення «Про дотримання на території Львівської області законодавства щодо державного статусу української мови», яким зобов’язала Львівську обласну державну адміністрацію під час проведення офіційних заходів забезпечити неухильне дотримання керівниками і представниками місцевих державних адміністрацій конституційних вимог щодо державного статусу української мови на території області.