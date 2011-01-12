Суд розгляне законність присвоєння Героя України Шухевичу

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) на своєму засіданні в середу розгляне позов донецького адвоката Володимира Оленцевича, який вимагає скасування президентського указу про присвоєння звання Героя України головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу.

У списку позовів, розгляд яких запланований ВАСУ на середу, зазначено, що в позові Оленцевича йдеться про "визнання незаконним указу Президента України та зобов`язанні Президента України відмінити цей указ".

"Я вимагаю визнання незаконним указу від жовтня 2007 року про присвоєння Шухевичу звання Героя України. Я нормальний продукт радянського виховання, але в даному випадку йдеться не про те, подобається мені Шухевич чи не подобається. Я не чіпаю моральний аспект, а звертаю увагу на юридичні невідповідності. Я виграв суд щодо Бандери і, думаю, виграю суд щодо Шухевича", - заявив РІА “Новости” донецький адвокат, коментуючи свій позов.