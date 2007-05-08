Регіонали вже згодні на імперативний мандат?

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що до дострокових парламентських виборів вирішити проблему відкритих списків буде нереально.

Про це УНІАН повідомила речник Р.БОГАТИРЬОВОЙ Галина ДУДАР.

“За короткий період підготовки до дострокових парламентських виборів, непросто і, навіть, нереально чисто технічно вирішити питання про відкриті списки” – сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

На її думку, поки що неможливо буде змінити імперативний мандат на демократичну систему статусу законодавця.

“Зараз це неможливо, оскільки тут думки політиків розійшлися” – вважає Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, “значна частина політичних сил наполягає на залишенні імперативного мандату і, отже, закритих виборчих списків на цей час. Тому ми вважаємо, що початок дискусії в цьому напрямку також може привести до зриву переговорів і ми, знову ж таки, не наполягаємо щоби ці питання так вирішувались”.

Координатор парламентської більшості наголосила, що „практично всі погодилися з тим, що питання виборчого законодавства не буде розглядатися у пакеті переговорів”.

На переконання Р.БОГАТИРЬОВОЇ, будь-яке рішення в ході переговорів буде ухвалюватися за участю Партії регіонів, але разом із тим партія „глибоко поважає тих виборців, які віддали свої голоси і за БЮТ, і за НСНУ, і за СПУ і за КПУ.

“Ми переконані, що їхні інтереси повинні бути враховані. Отже, пакет пропозицій має бути вироблений за участю всіх представників політичних сил, і всі фракції мають його підтримати”, - додала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА зауважила, що у протилежному випадку значна частина суспільства буде сумніватися в легітимності наступних виборів, обраного парламенту та сформованому за результатами виборів уряду.