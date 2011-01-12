Екс-мер Тернополя і надалі отримуватиме зарплату міського голови

Екс-мер Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ продовжуватиме отримувати зарплату міського голови у зв’язку з неможливістю працевлаштуватися на попередньому місці роботи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, попри завершення терміну повноважень Р.ЗАСТАВНОГО на посаді мера, він і надалі отримувати 6 тис. грн.

Відповідне розпорядження підписав нинішній міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ. Підставою для цього стала заява екс-мера з проханням подальшої виплати коштів і довідка з попереднього місця роботи - ВАТ «Птахофабрика «Тернопільська» - про неможливість працевлаштування. Згідно з законодавством, 100-відсотковий рівень зарплати Р.ЗАСТАВНИЙ зможе отримувати вподовж півроку, доки не знайде роботу.

Сам Р.ЗАСТАВНИЙ оприлюднення такої інформації прес-службою міськради вважає неетичним. «Цю інформацією розповсюдили саме в той час, коли у тернополян виникло питання - за що було призначено 100%-ву надбавку членам виконкому міської ради за якісь особливі заслуги, тоді як вони пропрацювали лише 10 днів. І мене починає сумління мучати, що, власне, нашому виконкому потрібно було призначити надбавку, адже працювали так, що бюджет за 4 роки збільшили у 2,4 рази, а я поскупився. А тут до влади прийшли люди без зайвої скромності», - сказав Р.ЗАСТАВНИЙ.

Кореспонденту УНІАН він повідомив, що попри написану ним заяву та підписане розпорядження чинного мера, ще досі жодної копійки не отримував. «Як на те пішло, то мені слід звернутися в прокуратуру, що жодного разу нарахування не відбулося, хоча уже зарплату я би мав отримати», - зазначив Р.ЗАСТАВНИЙ.

Він додав, що належну йому зарплату не збирався отримувати особисто, а написав заяву, аби ці кошти одразу перераховували у два благодійні фонди та на проведення безпроводового Інтернету в центрі міста, яким люди можуть користуватися безкоштовно.

Р.ЗАСТАВНИЙ також запевнив, що фактично уже не є співвласником ВАТ «Птахофабрика «Тернопільська», а також не є акціонером кондитерської Тернопільської кондитерської фабрики ВАТ «ТерА» (ВАТ «ТерА» володіє 30% акцій ВАТ «Птахофабрика «Тернопільська» – УНІАН).

«Знаючи, які настрої теперішньої місцевої влади, я розумію, що цим підприємствам жити не дадуть. Тому я прийняв рішення, щоб залишили в спокої цілі колективи, акції продати, а частину обміняти. Дружина теж не матиме акцій. Це буде не формальний продаж акцій, я повністю виходжу із власників», - стверджує Р.ЗАСТАВНИЙ.

Він додав, що, окрім цих підприємств, має іншу власність – за межами Тернополя.

«Концентруватимуся на розвитку цього бізнесу. Окрім цього, започаткував новий бізнес, не виключаю працевлаштування у Києві, де ми з партнерами працюємо над наданням консультацій з управління великими підприємствами. Раз діючій владі не повинен мій досвід – починаючи від банківського працівника і закінчуючи досвідом міського голови», - підсумував Р.ЗАСТАВНИЙ.