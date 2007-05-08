Рудьковський відповів ”неадекватному” Ющенку

Міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ не збирається подавати у відставку. Про це УНІАН повідомила прес-служба Мінтрансзв’язку з посиланням на слова М.РУДЬКОВСЬКОГО.

Коментуючи заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що «таким міністрам місце давно у відставці», М.РУДЬКОВСЬКИЙ назвав цю заяву «неадекватною».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вінниці Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловився за відставку міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Коментуючи заяви міністра про теракти, зокрема, з поїздом «Столичний експрес», В.ЮЩЕНКО розкритикував те, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ замість ТОГО, АБИ виконувати свої безпосередні обов`язки, бере участь в акціях на Майдану Незалежності.

«Ви знаєте, коли міністр транспорту в розпал ремонтних робіт бере відпустку і ходить по площах, у цій країні буде безлад і не тільки на залізничних коліях», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО порадив урядовцям виконувати свої безпосередні обов`язки, «і не намагатися сидіти на двох стільцях. Такі міністри ніколи не будуть ефективними, і те, що відбувається на транспорті, це вже десяте попередження нації. Таким міністрам місце давно у відставці».